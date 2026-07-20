JSW स्टील के तिमाही आंकड़ों से निवेशकों में उत्साह, शेयर 2 फीसदी से ज्यादा उछले

इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 4,696 करोड़ रुपये हो गया। मुनाफे में यह शानदार उछाल अच्छी कमाई और वित्तीय लागतों में कमी की वजह से आया है।

JSW स्टील ने यह भी बताया कि वह JOPL के आने वाले IPO में ऑफर फोर सेल (OFS) के जरिए 811 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।

बाजार के जानकारों की राय मिली-जुली है। जेफरीज और मोतीलाल ओसवाल दोनों ने ही शेयर खरीदने की सलाह दी है। उनका मानना है कि इसमें आगे भी बढ़त की अच्छी गुंजाइश है।

मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के लिए कोयले की बेहतर आपूर्ति को भी एक बड़ा फायदा बताया है, वहीं एलारा कैपिटल ने अपनी रेटिंग 'सेल' से बदलकर 'रिड्यूस' कर दी है। हालांकि, उन्होंने बिक्री की मात्रा और कोयले की बढ़ती लागत को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की हैं, लेकिन इसके बावजूद अपना लक्ष्य मूल्य बढ़ा दिया है।