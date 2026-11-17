जेपी मॉर्गन चेज ने माना है कि यह समस्या उनके सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण आई थी, लेकिन इस रुकावट का असर कई अन्य बैंकों पर भी पड़ा।

वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका, US बैंक और ट्रूइस्ट के ग्राहक भी इससे प्रभावित हुए। चेज, जेपी मॉर्गन चेज का ग्राहकों से जुड़ा ब्रांड है।

यह अमेरिका में अपनी लगभग 5,000 शाखाओं के जरिए 8.6 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों और 74 लाख छोटे व्यवसायों को सेवाएं देता है।