JP मॉर्गन ने 2027 तक सोने की कीमतें बढ़ने का लगाया अनुमान 

JP मॉर्गन ने 2027 तक सोने की कीमतें बढ़ने का लगाया अनुमान
सोने की कीमतें जल्द ही काफी बढ़ सकती हैं। JP मॉर्गन का कहना है कि 2027 तक सोना 6,300 डॉलर प्रति औंस (1.9 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) तक पहुंच सकता है और 2026 के आखिर तक इसकी औसत कीमत 6,000 डॉलर (1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) रह सकती है।
हाल के दिनों में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है, यहां तक कि इस साल मार्च में यह 4,170 डॉलर प्रति औंस (1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) तक गिर भी गई थी। इसका मुख्य कारण दुनियाभर की अस्थिर राजनीति और अनिश्चित आर्थिक नीतियां हैं।
केंद्रीय बैंकों और चीन ने खरीदा सोना
एक तरफ, जहां आम निवेशक काफी शांत दिख रहे हैं, वहीं केंद्रीय बैंक और चीन सोने की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि 2026 की शुरुआत तक केंद्रीय बैंकों ने कुल 244 टन सोना खरीदा है।
चीन का सोने का आयात भी पिछली तिमाही में लगभग 3 गुना बढ़ गया है। वह ऐसा अपनी मुद्रा और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए कर रहा है।
सोना बना हुआ है सुरक्षित निवेश
महंगाई की चिंताएं और दुनियाभर के तनाव जल्द खत्म होते नहीं दिख रहे हैं, ऐसे में स्थिरता चाहने वालों के लिए सोना एक भरोसेमंद निवेश बना हुआ है।