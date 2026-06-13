JP मॉर्गन ने 2027 तक सोने की कीमतें बढ़ने का लगाया अनुमान बिज़नेस Jun 13, 2026

सोने की कीमतें जल्द ही काफी बढ़ सकती हैं। JP मॉर्गन का कहना है कि 2027 तक सोना 6,300 डॉलर प्रति औंस (1.9 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) तक पहुंच सकता है और 2026 के आखिर तक इसकी औसत कीमत 6,000 डॉलर (1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) रह सकती है।

हाल के दिनों में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है, यहां तक कि इस साल मार्च में यह 4,170 डॉलर प्रति औंस (1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) तक गिर भी गई थी। इसका मुख्य कारण दुनियाभर की अस्थिर राजनीति और अनिश्चित आर्थिक नीतियां हैं।