JP मॉर्गन और चार्ल्स श्वाब ने पर्सनल AI एजेंट के इस्तेमाल पर लगाई रोक

एक्सेंचर के शोध में पता चला है कि ग्राहक फाइनेंशियल सर्विसेज में AI का इस्तेमाल करने को लेकर काफी खुले विचार रखते हैं। 64 फीसदी लोग GPT-स्टाइल के असिस्टेंट्स को आजमाना चाहते हैं, वहीं 71 फीसदी बैंकिंग ऐप्स में ज्यादा AI को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं।

एबॉट का कहना है कि बैंकों को इन टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए लोगों के लिए सुरक्षित तरीके बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे वे लगातार विकसित हो रही टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठा पाएंगे और पीछे नहीं छूटेंगे।