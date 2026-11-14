नोबेल विजेता ने भारत में कोडर नौकरियों पर गाज गिरने की दी चेतावनी

स्टिग्लिट्ज ने चेतावनी दी कि अगर, सही नीतियां नहीं बनाई गईं तो AI के फैलने से कई देशों में बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती हैं और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है।

उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि कैसे कुछ कंपनियां अपनी लिस्टिंग से पहले, यानि शेयर बाजार में आने से पहले अपनी स्टॉक की कीमतें बढ़ाने के लिए जोखिम भरे AI तकनीक का बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करती हैं।

स्टिग्लिट्ज ने कहा कि जहां इन नई तकनीकों से अमेरिका को फायदा हो सकता है, वहीं भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जब तक भारत इन फायदों को सबके साथ बराबरी से बांटने और अपनी आर्थिक रणनीति पर फिर से सोचने का कोई तरीका नहीं ढूंढता।