ऐपल को बढ़ती लागत से तीसरी तिमाही में मुनाफा घटने की आशंका

इन बढ़ते खर्चों से निपटने के लिए ऐपल ने इस साल अपने मैक, आईपैड और आईफोन के दाम बढ़ा दिए हैं। दुनियाभर में मेमोरी चिप्स की कमी चल रही है क्योंकि हर कोई ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पावर वाले उत्पाद चाहता है।

इसलिए, यह केवल आईफोन निर्माता की ही नहीं, बल्कि पूरे उद्योग की आम समस्या है।

इसके बावजूद, कंपनी का कहना है कि वह AI को लेकर अपनी संतुलित रणनीति पर कायम है। मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) केवन पारेख को भरोसा है कि ये सोच-समझकर किए गए निवेश आगे चलकर नए अपग्रेड लाने और नई साझेदारी बढ़ाने में फायदेमंद साबित होंगे।