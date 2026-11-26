जॉब इंश्योरेंस नौकरी जाने पर आर्थिक सहारा देता है

जॉब इंश्योरेंस छंटनी की चिंता को कर सकता है दूर, जानिए क्या है इसकी पात्रता

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से इस साल नवंबर तक दुनियाभर में 2 लाख से ज्यादा टेक कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं। जो कर्मचारी इस बात से चिंतित हैं कि AI उनकी जगह ले लेगा, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता अपने बिल चुकाने की है। अगर, आपकी जॉब इंश्योरेंस पॉलिसी में नौकरी जाने के कारण को कवर किया गया है तो इससे कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। यह हर तरह की छंटनी में लागू होता है।