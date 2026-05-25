JM फाइनेंशियल ने लॉन्च किया 1,000 करोड़ रुपये का नया क्रेडिट AIF

अमित धारोड़ को SCF II मैनेजर बनाया गया

SCF II ऐसी कंपनियों में निवेश करेगा, जिनका नकदी प्रवाह स्थिर हो, जिनकी बुनियाद मजबूत हो और जिनके पास अनुभवी लीडर हों।

ऐसी कंपनियां, जो कागजों पर बेहद मजबूत नजर आती हैं।

इस फंड को अमित धारोड़ मैनेज करेंगे। वे JM फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट में एस्कर्टिस क्रेडिट से आए हैं और इससे पहले ICICI बैंक, GE कैपिटल और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में भी काम कर चुके हैं।

यह लॉन्च ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत का AIF मार्केट तेजी से फल-फूल रहा है। दिसंबर, 2025 तक कुल कमिटमेंट 15.74 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुके हैं और इस तरह के कैटेगरी II AIFs का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है।