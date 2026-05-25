JM फाइनेंशियल ने लॉन्च किया 1,000 करोड़ रुपये का नया क्रेडिट AIF
JM फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट ने एक नया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) लॉन्च किया है, जिसका नाम JM फाइनेंशियल सिलेक्ट क्रेडिट फंड II (SCF II) है।
इसकी शुरुआत 1,000 करोड़ रुपये से हुई है और इसे 2,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का भी विकल्प है। यह फंड कई अलग-अलग सेक्टर्स की कंपनियों को स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट समाधान उपलब्ध कराकर उनमें निवेश करेगा।
अमित धारोड़ को SCF II मैनेजर बनाया गया
SCF II ऐसी कंपनियों में निवेश करेगा, जिनका नकदी प्रवाह स्थिर हो, जिनकी बुनियाद मजबूत हो और जिनके पास अनुभवी लीडर हों।
ऐसी कंपनियां, जो कागजों पर बेहद मजबूत नजर आती हैं।
इस फंड को अमित धारोड़ मैनेज करेंगे। वे JM फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट में एस्कर्टिस क्रेडिट से आए हैं और इससे पहले ICICI बैंक, GE कैपिटल और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में भी काम कर चुके हैं।
यह लॉन्च ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत का AIF मार्केट तेजी से फल-फूल रहा है। दिसंबर, 2025 तक कुल कमिटमेंट 15.74 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुके हैं और इस तरह के कैटेगरी II AIFs का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है।