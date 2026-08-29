जियोब्लैकरॉक सुरक्षित निवेश के लिए 11 सितंबर को पेश करेगी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

इसमें आप केवल 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। यह पैसा आप एक साथ लगा सकते हैं या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए भी निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कम से कम 6 किश्तें जमा करनी होंगी।

इस फंड का 65 से 90 फीसदी हिस्सा शेयरों में लगाया जाएगा, जबकि बाकी निवेश सुरक्षित साधनों में किया जाएगा। इस फंड को 6 सदस्यों की एक टीम संभालेगी, जो ब्लैकरॉक के अल्लादीन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की मदद से निवेश संबंधी फैसले लेगी। इस फंड के प्रदर्शन को 'निफ्टी 50 हाइब्रिड कम्पोजिट डेट 50:50 इंडेक्स (TRI)' के मुकाबले परखा जाएगा।

एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इस निवेश को बहुत ज्यादा जोखिम भरा माना गया है। इसलिए, यह उन्हीं निवेशकों के लिए है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव को सहने की क्षमता रखते हैं।