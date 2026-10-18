जियो ने दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष-20 में बनाई जगह

आकाश अंबानी की अगुवाई में जियो लगातार प्री-6G और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कंपनी ने 2 साल से भी कम समय में लगभग पूरे भारत में 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं।

गूगल के जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करने से जियो ने एक नया बाजार खड़ा करने में कामयाबी पाई है। इसके फ्लैगशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उत्पाद में 3 करोड़ नए सब्सक्राइबर भी जुड़ गए हैं।

आगे की योजनाओं में एक नई वॉयस AI शामिल है, जो 12 भारतीय भाषाओं में चैट को ट्रांसक्राइब कर सकेगी। इससे टेक्नोलॉजी सभी के लिए और ज्यादा सुलभ हो जाएगी।