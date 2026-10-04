जियो ला रही भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा IPO, करीब 350 अरब रुपये जुटाने की तैयारी

जियो पहले ही भारत के टेलीकॉम सेक्टर में सबसे आगे है और चीन के बाहर सबसे बड़ा 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क चलाती है। जून तक इसके 26.85 करोड़ 5G ग्राहक थे। यह 2008 के बाद रिलायंस का पहला IPO है, जो दिखाता है कि जियो भारत के डिजिटल भविष्य के लिए कितना अहम हो गया है।

मेटा और गूगल जैसे बड़े निवेशकों के साथ-साथ अब क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भी जियो अपने कदम जमा रहा है। ऐसे में इसकी रफ्तार अभी कम होने वाली नहीं है।