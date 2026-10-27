जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों पर निवेशकों को मिल सकता है 22 फीसदी का मुनाफा

अगर, किसी निवेशक ने एक लॉट (12 शेयर) खरीदा होगा तो लिस्टिंग पर उसे 2,952 रुपये का संभावित मुनाफा मिल सकता है। इससे उसके शेयरों का कुल मूल्य 16,380 रुपये हो जाएगा।

अगर, कोई निवेशक 5 लॉट तक खरीदता है तो उसका मुनाफा 14,760 रुपये तक पहुंच सकता है, लेकिन इन आंकड़ों में ब्रोकरेज फीस या टैक्स शामिल नहीं हैं।

ऐसे में आपका असली फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि शेयर की लिस्टिंग असल में किस भाव पर होती है और उस पर कितने शुल्क लगते हैं।