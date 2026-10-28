जियो के शेयरों में पहले ही दिन 21 फीसदी उछाल, पूंजीकरण में एयरटेल पछाड़ा

जियो के IPO को लेकर बाजार में जबरदस्त उत्साह था। एंकर निवेशकों से इसे 8,110 करोड़ रुपये मिले, वहीं संस्थागत निवेशकों ने 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली लगाई, जो ऑफर की गई राशि से 30 गुना ज्यादा था।

कुल मिलाकर IPO 22.19 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। इसमें योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) का हिस्सा 70.55 गुना तक भर गया। अगर, आपको शेयरहोल्डर श्रेणी में कम से कम 23 शेयर मिले थे तो लिस्टिंग पर आपकी जेब में करीब 5,497 रुपये आएंगे। दूसरी तरफ, खुदरा निवेशकों को 12 शेयरों के लॉट पर 1,358 रुपये प्रति शेयर के शुरुआती दाम पर करीब 2,868 रुपये का फायदा हुआ।