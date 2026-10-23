जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO ने रचा इतिहास

जियो IPO ने रचा इतिहास, 1 करोड़ आवेदन पाने वाला दुनिया का पहला IPO बना

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:33 pm Oct 23, 202603:33 pm

क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार (23 अक्टूबर) इसकी बोली प्रक्रिया खत्म होने से पहले ही आवेदन की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई। निवेशकों की इस भारी दिलचस्पी के चलते कंपनी का IPO वैश्विक स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाने में सफल हुआ है। इसके अलावा, इश्यू को मिलने वाली कुल मांग भी 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही।