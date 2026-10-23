जियो IPO ने रचा इतिहास, 1 करोड़ आवेदन पाने वाला दुनिया का पहला IPO बना
क्या है खबर?
रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार (23 अक्टूबर) इसकी बोली प्रक्रिया खत्म होने से पहले ही आवेदन की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई। निवेशकों की इस भारी दिलचस्पी के चलते कंपनी का IPO वैश्विक स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाने में सफल हुआ है। इसके अलावा, इश्यू को मिलने वाली कुल मांग भी 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही।
आवेदन
1 करोड़ आवेदन पाने वाला दुनिया का पहला IPO
जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO दुनिया का पहला ऐसा IPO बन गया है, जिसे 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन मिले हैं।
इससे पहले यह रिकॉर्ड वारी एनर्जीज के नाम था, जिसके IPO को करीब 97 लाख आवेदन मिले थे। वहीं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और भारत कोकिंग कोल के IPO को लगभग 90-90 लाख आवेदन मिले थे।
इस तरह जियो प्लेटफॉर्म्स ने निवेशकों की भागीदारी के मामले में इन सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है।
बोलियां
4 लाख करोड़ से ज्यादा की बोलियां
जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को कुल 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बोलियां मिलीं। इसमें एंकर निवेशकों की मांग करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये रही।
शुक्रवार दोपहर 01:20 बजे तक IPO कुल 7.93 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। योग्य संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 16.87 गुना और गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 10.90 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।
खुदरा निवेशकों का हिस्सा भी 2.23 गुना सब्सक्राइब हुआ, जो इसमें उनकी मजबूत भागीदारी दिखाता है।
लिस्टिंग
28 अक्टूबर को शेयर बाजार में लिस्टिंग की उम्मीद
जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO के लिए प्रति शेयर कीमत 1,065 से 1,119 रुपये तय की गई है।
कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 30,213 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। ग्रे मार्केट में इसके शेयरों का प्रीमियम 254 रुपये बताया गया, जिससे करीब 22.7 फीसदी संभावित लिस्टिंग लाभ का संकेत मिलता है।
हालांकि, यह अनौपचारिक अनुमान है और वास्तविक लाभ की गारंटी नहीं है। शेयरों का आवंटन 26 अक्टूबर और लिस्टिंग 28 अक्टूबर को संभावित है।