आकाश अंबानी ने रखा भारत के डिजिटल भविष्य का 10 साल का रोडमैप
जियो का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। अब प्रबंध निदेशक आकाश अंबानी जियो को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
बुधवार को लिस्टिंग समारोह में उन्होंने कहा, "हम जियो को तरक्की और शानदार प्रदर्शन की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि वे जियो को भारत के लिए और भी बड़ा, बेहतर और ज्यादा उपयोगी बनाएंगे।
बेहतर कनेक्टिविटी देने का लक्ष्य
अंबानी ने बताया कि अगले 10 सालों में भारत में टेक्नोलॉजी को हर किसी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कैसे बनाया जाएगा। उनका विजन है कि बेहतर कनेक्टिविटी, कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष से भी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं हर भारतीय तक पहुंचें।
इस मौके पर अंबानी परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे। इससे यह साफ हो गया कि आकाश अपनी बहन ईशा और भाई अनंत के साथ मिलकर देश के डिजिटल भविष्य में जियो की भूमिका को और बढ़ाना चाहते हैं।