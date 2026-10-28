आकाश अंबानी ने रखा भारत के डिजिटल भविष्य का 10 साल का रोडमैप

अंबानी ने बताया कि अगले 10 सालों में भारत में टेक्नोलॉजी को हर किसी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कैसे बनाया जाएगा। उनका विजन है कि बेहतर कनेक्टिविटी, कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष से भी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं हर भारतीय तक पहुंचें।

इस मौके पर अंबानी परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे। इससे यह साफ हो गया कि आकाश अपनी बहन ईशा और भाई अनंत के साथ मिलकर देश के डिजिटल भविष्य में जियो की भूमिका को और बढ़ाना चाहते हैं।