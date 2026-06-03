जियो ब्लैक रॉक देगी ग्लोबल ETF में निवेश करने की सुविधा 

गोल्ड ETF लॉन्च करने की योजना

गिफ्ट सिटी का यह पूरा प्रयास क्रॉस-बॉर्डर निवेश को आसान बनाने के लिए है, ताकि भारतीय आसानी से विदेश में निवेश कर सकें और वैश्विक निवेशकों को भी मौका मिले।

जियो ब्लैक रॉक अलदीन जैसे प्लेटफॉर्म की तकनीक का इस्तेमाल करके बेहतर और डाटा आधारित निवेश विकल्प तैयार कर रहा है। कंपनी अब गोल्ड ETF, हाइब्रिड उत्पाद जैसे लॉन्ग-शॉर्ट फंड और अमीर निवेशकों के लिए निवेश के नए रास्ते खोलने की योजना बना रही है।