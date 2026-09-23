जिंदल सुप्रीम के IPO की आज होगी लिस्टिंग, निवेशकों को 31 फीसदी मुनाफे का अनुमान

जिंदल सुप्रीम की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) बुधवार (23 सितंबर) को शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। इसके अपर प्राइस बैंड 93 रुपये के हिसाब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 31 फीसदी ऊपर चल रहा है। कंपनी के शेयर बाजार में उतरने से पहले ही निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस IPO को कुल 181.07 गुना ओवरसब्सक्राइब किया गया है। खासकर खुदरा और गैर-संस्थागत निवेशकों ने इसमें बढ़-चढ़कर रुचि दिखाई है।