जेंसेन हुआंग से जुड़ी गड़बड़ी आई सामने, एनवीडिया के शेयर फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर किए
क्या है खबर?
एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग और उनकी पत्नी लोरी ने मार्च में कंपनी के 10.5 अरब डॉलर (करीब 950 अरब रुपये) से अधिक के शेयर एक 'इरिवोकेबल फैमिली ट्रस्ट' में ट्रांसफर कर दिए। यह ऐसा ट्रस्ट है, जिसे बदला या रद्द नहीं किया जा सकता। इस ट्रांसफर के तहत 5.9 करोड़ शेयर 'हुआंग इरिवोकेबल रिमेंडर ट्रस्ट' में डाले गए। अमेरिकी समाचार पत्र बैरोंस ने इसे धन के सबसे चौंकाने वाले ट्रांसफर में से एक बताया है।
ट्रांसफर
कब हुआ शेयरों का ट्रांसफर?
यह बड़ा ट्रांसफर तब हुआ, जब 2016 के 2 'ग्रांटॉर रिटेंड एन्युटी ट्रस्ट' (GRATs) समाप्त हो गए। इस जोड़े ने कुल 4 GRATs बनाए थे, जिनमें से 2 पारंपरिक 4 साल वाले ट्रस्ट थे और 2, 10 साल वाले ट्रस्ट थे।
10 साल वाले इन GRATs में 5.1 करोड़ डॉलर (करीब 450 करोड़ रुपये) की कीमत के एनवीडिया शेयर डाले गए थे। एक दशक के दौरान कंपनी के शेयर में 22,161 फीसदी की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।
हिस्सेदारी
कंपनी में कितनी है हुआंग की हिस्सेदारी?
इतने बड़े ट्रांसफर के बावजूद हुआंग के पास अभी भी एनवीडिया के शेयर हैं, जो कंपनी का लगभग 3.5 फीसदी हिस्सा हैं।
इन शेयरों की कीमत लगभग 130-150 अरब डॉलर (करीब 12,000-14,000 अरब रुपये) है, जिससे वह कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक बन जाते हैं।
उन्होंने 1993 में इस कंपनी की सह स्थापना की थी और 12 नवंबर को अपने संबंधों के आरोपों के कारण इस्तीफा देने तक इसके अध्यक्ष और CEO के रूप में काम किया।