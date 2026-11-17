जेंसेन हुआंग ने एनवीडिया के शेयर फैमिली ट्रस्ट में डाले हैं

जेंसेन हुआंग से जुड़ी गड़बड़ी आई सामने, एनवीडिया के शेयर फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर किए

क्या है खबर?

एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग और उनकी पत्नी लोरी ने मार्च में कंपनी के 10.5 अरब डॉलर (करीब 950 अरब रुपये) से अधिक के शेयर एक 'इरिवोकेबल फैमिली ट्रस्ट' में ट्रांसफर कर दिए। यह ऐसा ट्रस्ट है, जिसे बदला या रद्द नहीं किया जा सकता। इस ट्रांसफर के तहत 5.9 करोड़ शेयर 'हुआंग इरिवोकेबल रिमेंडर ट्रस्ट' में डाले गए। अमेरिकी समाचार पत्र बैरोंस ने इसे धन के सबसे चौंकाने वाले ट्रांसफर में से एक बताया है।