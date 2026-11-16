जेंसेन हुआंग के जाने के बाद भी एनवीडिया पर नहीं पड़ेगा असर, IBM ने दिया भरोसा

जेंसेन हुआंग के जाने के बाद भी एनवीडिया पर नहीं पड़ेगा असर, IBM ने दिया भरोसा
एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे कंपनी का एक जाना-पहचाना चेहरा थे, लेकिन IBM के अध्यक्ष और CEO अरविंद कृष्णा का कहना है कि इसका कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खास ध्यान देने की कोशिश पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा।
फिलहाल कॉलेट क्रेस अंतरिम CEO की भूमिका संभाल रही हैं। कृष्णा का मानना है कि एनवीडिया के पास ऑर्डर की भरमार है और भारी मांग बनी हुई है। इससे उसके और पूरे AI क्षेत्र को आगामी कुछ सालों तक स्थिर रहने की उम्मीद है।
AI में निवेश जारी रखने का आग्रह
कृष्णा को नहीं लगता कि केवल इस नेतृत्व में बदलाव की वजह से AI निवेश को लेकर घबराने या पीछे हटने की कोई जरूरत है। उनका मानना है कि एनवीडिया अभी भी AI तकनीक और फंडिंग का मुख्य सहारा है।
वे यह भी बताते हैं कि इस तरह के बदलाव उस समय जैसी स्थिति नहीं है, जब स्टीव जॉब्स के दूसरी बार ऐपल छोड़ने के बाद कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
कंपनी के पहले चेयरमैन के रूप में हार्वे सी जोन्स आ चुके हैं और एक स्थायी CEO की तलाश जारी है। कृष्णा को पूरा भरोसा है कि वफादार ग्राहक और मजबूत विकास की संभावनाओं के कारण एनवीडिया AI की दुनिया में सबसे आगे रहेगी।