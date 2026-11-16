जेंसेन हुआंग के जाने के बाद भी एनवीडिया पर नहीं पड़ेगा असर, IBM ने दिया भरोसा

कृष्णा को नहीं लगता कि केवल इस नेतृत्व में बदलाव की वजह से AI निवेश को लेकर घबराने या पीछे हटने की कोई जरूरत है। उनका मानना है कि एनवीडिया अभी भी AI तकनीक और फंडिंग का मुख्य सहारा है।

वे यह भी बताते हैं कि इस तरह के बदलाव उस समय जैसी स्थिति नहीं है, जब स्टीव जॉब्स के दूसरी बार ऐपल छोड़ने के बाद कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

कंपनी के पहले चेयरमैन के रूप में हार्वे सी जोन्स आ चुके हैं और एक स्थायी CEO की तलाश जारी है। कृष्णा को पूरा भरोसा है कि वफादार ग्राहक और मजबूत विकास की संभावनाओं के कारण एनवीडिया AI की दुनिया में सबसे आगे रहेगी।