जेंसेन हुआंग के इस्तीफे के बाद एनवीडिया बोर्ड तलाश रहा नया CEO
एनवीडिया के सह संस्थापक जेंसेन हुआंग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कंपनी नए नेतृत्व की तलाश में है।
फिलहाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कंपनी का बोर्ड इस बड़े बदलाव के दौर में एनवीडिया को आगे बढ़ाने के लिए अंदरूनी उम्मीदवारों के साथ-साथ आर्म के CEO रेने हास जैसे बाहरी नामों पर भी विचार कर रही है।
स्टॉक की गिरती कीमतों के बीच हुआ इस्तीफा
हुआंग ने 1993 में एनवीडिया को शुरुआत से खड़ा किया था और इसे एक बहुत बड़ी अरबों डॉलर की कंपनी बना दिया।
उनका इस्तीफा ऐसे मुश्किल समय में आया है, जब कंपनी के शेयरों की कीमतें लगातार गिर रही हैं, जिससे निवेशक चिंतित हैं। अब बोर्ड का मुख्य ध्यान एक ऐसे नेता को खोजने पर है, जो वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके और कंपनी के इस नए पड़ाव में बाजार का भरोसा फिर से हासिल करने में मदद कर सके।