जेंसेन हुआंग के इस्तीफे के बाद एनवीडिया बोर्ड तलाश रहा नया CEO

हुआंग ने 1993 में एनवीडिया को शुरुआत से खड़ा किया था और इसे एक बहुत बड़ी अरबों डॉलर की कंपनी बना दिया।

उनका इस्तीफा ऐसे मुश्किल समय में आया है, जब कंपनी के शेयरों की कीमतें लगातार गिर रही हैं, जिससे निवेशक चिंतित हैं। अब बोर्ड का मुख्य ध्यान एक ऐसे नेता को खोजने पर है, जो वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके और कंपनी के इस नए पड़ाव में बाजार का भरोसा फिर से हासिल करने में मदद कर सके।