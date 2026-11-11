जेन्सेन हुआंग के विवाद का एनवीडिया के शेयरों पर असर

जेन्सेन हुआंग के निजी विवाद का एनवीडिया के शेयरों पर असर, लगातार दूसरे दिन गिरावट

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:52 am Nov 11, 202608:52 am

क्या है खबर?

एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग के निजी विवाद का असर अब कंपनी के शेयरों पर भी दिखाई दे रहा है। मंगलवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में एनवीडिया के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इस वजह से 2 दिनों में कंपनी का बाजार मूल्य करीब 470 अरब डॉलर (लगभग 44,700 अरब रुपये) घटने की आशंका है। यह विवाद एक चीनी कारोबारी एलिस हुआंग से जुड़ा है, जिन पर चीन की जासूसी गतिविधियों से संबंध होने के आरोप हैं।