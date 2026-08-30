बिल गेट्स के AI टैक्स प्लान के खिलाफ एनवीडिया CEO जेंसेन हुआंग

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के उस सुझाव से इत्तेफाक नहीं रखते, जिसमें रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर टैक्स लगाने की बात कही गई थी। गेट्स ने कहा था कि इस टैक्स से ऑटोमेशन के कारण खत्म हो रही नौकरियों और सरकारी खजाने में आ रही कमी से निपटा जा सकेगा। हालांकि, हुआंग ने 'फाक्स बिजनेस' के 'द क्लैमन काउंटडाउन' कार्यक्रम में साफ कहा कि वे इस विचार से सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इसके बदले कोई और हल पेश नहीं किया।