अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट से जेन्सेन हुआंग की संपत्ति 1,400 अरब रुपये घटी
क्या है खबर?
अमेरिका के शेयर बाजार में आई तेज गिरावट ने दुनिया के कई बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति को प्रभावित किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को एनवीडिया के प्रमुख जेन्सेन हुआंग की कुल दौलत 15.1 अरब डॉलर (लगभग 1,400 अरब रुपये) कम हो गई। अब उनकी संपत्ति 150.9 अरब डॉलर रह गई है। इस गिरावट के कारण अमीरों की वैश्विक सूची में उनका स्थान नौवें से गिरकर 13वें नंबर पर पहुंच गया।
नुकसान
एलन मस्क और लैरी एलिसन को भी नुकसान
टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में गिरावट का असर एलन मस्क और लैरी एलिसन की संपत्ति पर भी पड़ा।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, मस्क की दौलत एक दिन में 79.7 अरब डॉलर घट गई, जबकि ओरेकल के सह-संस्थापक एलिसन को 10.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।
गुरुवार को एनवीडिया के शेयर 9.3 प्रतिशत नीचे आए। वहीं, स्पेस-X के शेयरों में 9 प्रतिशत और ओरेकल के शेयरों में 6.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
चिंता
चुनावी नतीजों के बाद बढ़ी निवेशकों की चिंता
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद निवेशकों को डाटा सेंटर परियोजनाओं पर संभावित पाबंदियों की आशंका सताने लगी है।
पार्टी को प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बढ़त मिलने से ऐसी चिंताएं बढ़ी हैं। निवेशकों को डर है कि नए नियमों से डाटा सेंटर बनाने का काम प्रभावित हो सकता है।
ये केंद्र AI मॉडल को चलाने और उनकी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी हैं।
अन्य
अमेरिकी बाजार से 2.5 लाख करोड़ डॉलर घटे
गुरुवार की बिकवाली का असर केवल कुछ कंपनियों तक सीमित नहीं रहा।
CNN के मुताबिक, अमेरिकी शेयर बाजार की कुल कीमत करीब 2.5 लाख करोड़ डॉलर कम हो गई। नैस्डैक में 5.52 प्रतिशत, S&P 500 में 4.36 प्रतिशत और डॉव जोन्स में 3.44 प्रतिशत की गिरावट आई।
सेमीकंडक्टर कंपनी ब्रॉडकॉम के शेयर भी 10 प्रतिशत टूटे। इस गिरावट ने चुनावी नतीजों के बाद पिछले कारोबारी सत्र में बाजार को मिली बढ़त भी खत्म कर दी है।