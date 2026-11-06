जेन्सेन हुआंग की संपत्ति 1,400 अरब रुपये घटी

अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट से जेन्सेन हुआंग की संपत्ति 1,400 अरब रुपये घटी

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:08 pm Nov 06, 202605:08 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के शेयर बाजार में आई तेज गिरावट ने दुनिया के कई बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति को प्रभावित किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को एनवीडिया के प्रमुख जेन्सेन हुआंग की कुल दौलत 15.1 अरब डॉलर (लगभग 1,400 अरब रुपये) कम हो गई। अब उनकी संपत्ति 150.9 अरब डॉलर रह गई है। इस गिरावट के कारण अमीरों की वैश्विक सूची में उनका स्थान नौवें से गिरकर 13वें नंबर पर पहुंच गया।