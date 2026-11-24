जेन्सेन हुआंग ने बोर्ड को दी अपने निजी मामलों की जानकारी, फिर मिली CEO की कुर्सी
क्या है खबर?
एनवीडिया के प्रमुख जेन्सेन हुआंग ने दोबारा CEO की जिम्मेदारी संभालने से पहले कंपनी के निदेशकों के सामने अपने निजी मामलों पर चर्चा की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) के अनुसार, रविवार को हुई बैठक में बोर्ड ने उनसे कई घंटे तक सवाल-जवाब किए। इस दौरान हुआंग ने अपने व्यवहार को लेकर अफसोस जताया और कुछ अन्य मामलों की जानकारी भी दी है। बातचीत के बाद निदेशकों ने उन्हें फिर से कंपनी की कमान सौंपने का फैसला किया।
गलतियां
कर्मचारियों के सामने हुआंग ने स्वीकार की अपनी गलतियां
सोमवार को कार्यालय पहुंचने पर कर्मचारियों ने तालियों और नारों के साथ हुआंग का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी।
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हुआंग ने कहा, "आप सभी को इस स्थिति से गुजरना पड़ा, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मुझसे कुछ बड़ी गलतियां हुई हैं।"
उन्होंने दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि इस बार वह पहले से बेहतर CEO बनने की कोशिश करेंगे।
CFO
क्रेस CFO की जिम्मेदारी संभालेंगी
हुआंग की वापसी को लेकर एनवीडिया के बोर्ड का रुख भी बदल गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिन पहले चेयरमैन हार्वे जोन्स ने उन्हें दोबारा पद देने की संभावना से इनकार किया था। हालांकि, रविवार की बैठक के बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी।
जोन्स बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं, अंतरिम CEO के रूप में काम कर रहीं कोलेट क्रेस अब फिर से कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) की जिम्मेदारी संभालेंगी।
ट्रंप
ट्रंप ने हुआंग की वापसी के लिए संपर्क करने की बात कही
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हुआंग को दोबारा CEO बनाने के लिए एनवीडिया के बोर्ड पर दबाव बनाया था।
WSJ को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें बताया गया था कि हुआंग के खिलाफ किसी गैरकानूनी गतिविधि का सबूत नहीं मिला।
इसके बाद उन्होंने बोर्ड से अलग-अलग माध्यमों से संपर्क किया। फैसला होने पर ट्रंप ने हुआंग को फोन करके बधाई भी दी।