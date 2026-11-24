हुआंग ने बोर्ड को बताई अपने निजी मामलों की जानकारी

जेन्सेन हुआंग ने बोर्ड को दी अपने निजी मामलों की जानकारी, फिर मिली CEO की कुर्सी

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:54 pm Nov 24, 202612:54 pm

क्या है खबर?

एनवीडिया के प्रमुख जेन्सेन हुआंग ने दोबारा CEO की जिम्मेदारी संभालने से पहले कंपनी के निदेशकों के सामने अपने निजी मामलों पर चर्चा की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) के अनुसार, रविवार को हुई बैठक में बोर्ड ने उनसे कई घंटे तक सवाल-जवाब किए। इस दौरान हुआंग ने अपने व्यवहार को लेकर अफसोस जताया और कुछ अन्य मामलों की जानकारी भी दी है। बातचीत के बाद निदेशकों ने उन्हें फिर से कंपनी की कमान सौंपने का फैसला किया।