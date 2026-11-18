इस्तीफे के बाद जेन्सेन हुआंग ने तोड़ी चुप्पी, अपने पहले बयान में क्या कहा?
क्या है खबर?
एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग ने अपने इस्तीफे के बाद पहली बार प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में हुई गलतियों को स्वीकार किया और कंपनी के बोर्ड से माफी मांगी। हुआंग ने यह भी कहा कि वह कंपनी के CEO पद पर वापस लौटने के लिए तैयार हैं, अगर बोर्ड इसे कंपनी और शेयरधारकों के हित में मानता है।
गलती
अपनी गलतियों को स्वीकार किया
हुआंग ने अपने बयान में कहा, "मैं एनवीडिया में सभी से उम्मीद किए जाने वाले स्तर पर खरा नहीं उतरा और मैंने अपनी निजी जिंदगी में गंभीर गलतियां की हैं। मैंने बोर्ड के लिए ऐसी समस्याएं खड़ी कीं, जिनका मुझे बहुत अफसोस है। मैं अपनी गलतियों को पूरी तरह स्वीकार करता हूं और बोर्ड की स्वतंत्र जांच में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।"
उन्होंने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे और जांच में पूरा साथ देंगे।
जिंदगी
अमेरिका और एनवीडिया को बताया अपनी जिंदगी का हिस्सा
हुआंग ने अमेरिका और एनवीडिया के प्रति अपना लगाव जाहिर करते हुए कहा, "मैं 53 साल पहले अमेरिका आया था और अमेरिकी नागरिक बनना मेरी जिंदगी के सबसे बड़े उपहारों और गर्व के पलों में से एक है। एनवीडिया मेरी जिंदगी का काम रहा है। अपने साथियों के साथ मिलकर इसे आज जैसी कंपनी बनाना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। अमेरिका के अलावा कहीं और एनवीडिया जैसी कंपनी संभव नहीं हो सकती।"
वापसी
CEO पद पर लौटने के लिए तैयार हुआंग
हुआंग ने कंपनी में वापसी को लेकर कहा, "मेरे जाने के बाद से एनवीडिया के कर्मचारी, निवेशक, कारोबारी साझेदार और ग्राहक मुझे CEO के तौर पर वापस बुलाने के लिए कई बार संपर्क कर चुके हैं। कंपनी मुश्किल तकनीकी, बाजार, प्रतिस्पर्धी और भू-राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रही है। अगर निदेशक मंडल यह तय करता है कि मेरी वापसी शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और अमेरिका के हित में है, तो मुझे CEO के तौर पर वापस आने में गर्व होगा।"
आभार
परिवार और समर्थकों का जताया आभार
हुआंग ने उन सभी का धन्यवाद किया, जिन्होंने मुश्किल समय में उनका और उनके परिवार का साथ दिया।
उन्होंने कहा, "पिछले हफ्ते दोस्तों, उद्योग के लोगों और उन लोगों से मिले प्यार और समर्थन से मैं भावुक हूं, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं। मेरे परिवार और मुझ पर दया दिखाने वाले सभी लोगों का शुक्रिया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"
उन्होंने परिवार से प्यार जताते हुए बाकी जिंदगी उनके भरोसे के योग्य बनने की बात भी कही।
ट्विटर पोस्ट
यहां पढ़ें हुआंग का पूरा पोस्ट
Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.— Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026
I came to the United States 53 years ago, and becoming an…