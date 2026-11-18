हुआंग ने अपने बयान में कहा, "मैं एनवीडिया में सभी से उम्मीद किए जाने वाले स्तर पर खरा नहीं उतरा और मैंने अपनी निजी जिंदगी में गंभीर गलतियां की हैं। मैंने बोर्ड के लिए ऐसी समस्याएं खड़ी कीं, जिनका मुझे बहुत अफसोस है। मैं अपनी गलतियों को पूरी तरह स्वीकार करता हूं और बोर्ड की स्वतंत्र जांच में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।"

उन्होंने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे और जांच में पूरा साथ देंगे।