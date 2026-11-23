एनवीडिया छोड़ने के बाद भी हुआंग दंपति 109 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक
जेंसेन हुआंग ने भले ही एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से इस्तीफा दे दिया हो और कंपनी के शेयर 28 फीसदी गिर गए हों, लेकिन वह और उनकी पत्नी लोरी अभी भी 109 अरब डॉलर (करीब 10,000 अरब रुपये) से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं।
एनवीडिया में उनकी लगभग 3.6 फीसदी हिस्सेदारी है, जो करीब 87 करोड़ शेयरों के बराबर है।
उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति ऐसे ट्रस्ट्स के माध्यम से रखी है, जिन्हें टैक्स बचाने और अपनी दौलत को अगली पीढ़ी तक आसानी से पहुंचाने के लिए बनाया गया है।
हुआंग फाउंडेशन का आकार बढ़ा
हुआंग दंपति दान-पुण्य के प्रति काफी गंभीर हैं। उन्होंने वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी को 7.5 करोड़ डॉलर (करीब 650 करोड़ रुपये) का दान दिया है और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों को भी मदद की है।
उनका जेन-सुन और लोरी हुआंग फाउंडेशन आकार में तेजी से बढ़ा है। यह फाउंडेशन 2007 में 1.26 करोड़ डॉलर (करीब 110 करोड़ रुपये) का था, जो 2024 के अंत तक बढ़कर 9.2 अरब डॉलर (करीब 850 अरब रुपये) हो गया है।
इस फाउंडेशन ने अब तक जो सबसे बड़ा दान दिया है, वह कई बार डोनर-एडवाइज्ड फंड्स को गया है।