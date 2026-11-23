जेंसेन हुआंग ने भले ही एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से इस्तीफा दे दिया हो और कंपनी के शेयर 28 फीसदी गिर गए हों, लेकिन वह और उनकी पत्नी लोरी अभी भी 109 अरब डॉलर (करीब 10,000 अरब रुपये) से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं।

एनवीडिया में उनकी लगभग 3.6 फीसदी हिस्सेदारी है, जो करीब 87 करोड़ शेयरों के बराबर है।

उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति ऐसे ट्रस्ट्स के माध्यम से रखी है, जिन्हें टैक्स बचाने और अपनी दौलत को अगली पीढ़ी तक आसानी से पहुंचाने के लिए बनाया गया है।