जेफरीज की चेतावनी: AI कंपनियों के मुनाफे पर लग सकता है ब्रेक
जेफरीज ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कर्ज की बढ़ती लागतें कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और मुश्किल कर रही हैं।
ओरैकल और कोरवीव जैसी बड़ी कंपनियों का उधारी जोखिम सितंबर से अब तक काफी तेजी से बढ़ गया है। इसका सीधा मतलब है कि निवेशक अब उन्हें पैसा उधार देने में ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं।
भारी निवेश से वित्तीय बाजारों पर दबाव
AI में बहुत सारा पैसा आ रहा है, फिर भी जेफरीज का कहना है कि इस निवेश की बाढ़ से वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है। इनकी एक और भविष्यवाणी यह है कि कंपनियों की कमाई में होने वाला उछाल 2026 में 100 से घटकर 2028 तक केवल 22 फीसदी रह जाएगा।
फिलहाल, AI कंपनियों के शेयरों की कीमतें बाकियों से कहीं ज्यादा हैं, इसलिए इन पर यह साबित करने का भारी दबाव है कि AI का जो शोर मचाया जा रहा है, वो सच में उसके लायक है।