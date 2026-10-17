जेफरीज की चेतावनी: AI कंपनियों के मुनाफे पर लग सकता है ब्रेक

AI में बहुत सारा पैसा आ रहा है, फिर भी जेफरीज का कहना है कि इस निवेश की बाढ़ से वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है। इनकी एक और भविष्यवाणी यह है कि कंपनियों की कमाई में होने वाला उछाल 2026 में 100 से घटकर 2028 तक केवल 22 फीसदी रह जाएगा।

फिलहाल, AI कंपनियों के शेयरों की कीमतें बाकियों से कहीं ज्यादा हैं, इसलिए इन पर यह साबित करने का भारी दबाव है कि AI का जो शोर मचाया जा रहा है, वो सच में उसके लायक है।