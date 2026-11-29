जहां एशिया और लैटिन अमेरिका के कई निवेशक अपना पैसा अमेरिकी शेयरों में लगा रहे हैं, वहीं भारत का बाजार मजबूत बना हुआ है।

रिपोर्ट बताती है कि भारतीय निवेशक मिडकैप शेयरों में निवेश करना पसंद करते हैं और पैसिव फंड्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करते।

साथ ही भारतीय निवेश ऐप्स 'पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो' की अनुमति नहीं देते। इसी वजह से लोग केवल ट्रेंड्स को फॉलो करने के बजाय असल में बाजार से जुड़कर काम करते हैं।