पूंजी बाजार में दूसरे पायदान पर भारत, जेफरीज की रिपोर्ट में खुलासा
लेखन दिनेश चंद शर्मा
जेफरीज की ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया के सबसे गतिशील पूंजी बाजार में दूसरे नंबर पर रहा है, जो अमेरिका के ठीक बाद है।
इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत के कड़े नियम विदेशी पूंजी को अचानक बाहर जाने से रोकते हैं। ऐसे में बाजार को स्थिर और सक्रिय बनाए रखने में घरेलू निवेशकों की भूमिका काफी बढ़ जाती है।
निवेशक पैसिव फंड्स से बनाते हैं दूरी
जहां एशिया और लैटिन अमेरिका के कई निवेशक अपना पैसा अमेरिकी शेयरों में लगा रहे हैं, वहीं भारत का बाजार मजबूत बना हुआ है।
रिपोर्ट बताती है कि भारतीय निवेशक मिडकैप शेयरों में निवेश करना पसंद करते हैं और पैसिव फंड्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करते।
साथ ही भारतीय निवेश ऐप्स 'पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो' की अनुमति नहीं देते। इसी वजह से लोग केवल ट्रेंड्स को फॉलो करने के बजाय असल में बाजार से जुड़कर काम करते हैं।