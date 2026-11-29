वुड बताते हैं कि सस्ती सोलर ऊर्जा और बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी के कारण भारत का औद्योगिक क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है।

वे खासकर सेमीकंडक्टर और सोलर मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स को लेकर काफी आशावादी हैं, जिन्हें सरकारी प्रोत्साहन से बड़ा सहारा मिल रहा है।

पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी और मशीनरी के आयात में वृद्धि जैसे निवेश के आंकड़ों को देखते हुए वुड का मानना है कि हिताची एनर्जी जैसी कंपनियों को फायदा होगा।

उनका अनुमान है कि 2035 तक भारत की बिजली की मांग दोगुनी हो सकती है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण समय बन जाता है।