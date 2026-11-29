जेफरीज ने AI को छोड़ भारत के पावर सेक्टर में देखा बड़ा मौका
जेफरीज के वैश्विक इक्विटी रणनीतिकार क्रिस्टोफर वुड ने अपने नए पोर्टफोलियो अपडेट में वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्रेज की जगह भारत के पावर सेक्टर को चुनकर सबको चौंका दिया है।
उन्होंने ABB इंडिया की जगह हिताची एनर्जी इंडिया को चुना है। वुड का मानना है कि भारत की बढ़ती बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने में ज्यादा संभावनाएं हैं, बजाय इसके कि 4 बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों- माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट और मेटा प्लेटफॉर्म्स के 2027 तक 990 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) के कुल पूंजीगत व्यय के पीछे भागा जाए।
हिताची एनर्जी जैसी कंपनियों को होगा फायदा
वुड बताते हैं कि सस्ती सोलर ऊर्जा और बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी के कारण भारत का औद्योगिक क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है।
वे खासकर सेमीकंडक्टर और सोलर मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स को लेकर काफी आशावादी हैं, जिन्हें सरकारी प्रोत्साहन से बड़ा सहारा मिल रहा है।
पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी और मशीनरी के आयात में वृद्धि जैसे निवेश के आंकड़ों को देखते हुए वुड का मानना है कि हिताची एनर्जी जैसी कंपनियों को फायदा होगा।
उनका अनुमान है कि 2035 तक भारत की बिजली की मांग दोगुनी हो सकती है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण समय बन जाता है।