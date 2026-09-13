गूगल के पूर्व दिग्गज के स्टार्टअप की 50 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर नजर

गूगल के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक जेफ डीन और उनकी टीम ने अगस्त में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप डिस्कवरी लूप शुरू किया था, जो अब 50 अरब डॉलर (करीब 4,750 अरब रुपये) के बड़े मूल्यांकन पर फंड जुटाना चाह रहा है।

कुछ ही सप्ताह पहले उनका लक्ष्य 10 अरब डॉलर (करीब 950 अरब रुपये) था। यह दिखाता है कि AI सेक्टर में निवेशकों की रुचि कितनी तेजी से बढ़ रही है।

उनका मकसद है शक्तिशाली AI का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक खोजों को ऑटोमैटिक बनाना और उनकी रफ्तार बढ़ाना। इसके लिए वे एक साथ हजारों प्रयोग करेंगे।