अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की 1.5 करोड़ शेयर बेचने की योजना

इस खबर के बाद अमेजन के शेयर करीब 2 फीसदी गिरे जरूर, लेकिन इस साल अब तक इसमें 20 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है, जो S&P 500 के 12 फीसदी की तुलना में कहीं अधिक है। दूसरी तरफ, बेजोस ने मई में शेयर गैर-लाभकारी संस्थाओं को दान कर दिए थे।

इस बीच, अमेजन ने मजबूत तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही में उसका राजस्व 197 अरब डॉलर से 202 अरब डॉलर (करीब 19,000-19,200 अरब रुपये) के बीच रहेगा और परिचालन आय 22.5 अरब डॉलर से 26.5 अरब डॉलर (करीब 21,000-25,000 अरब रुपये) के बीच होगी। इसका मुख्य कारण कंपनी के क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बिजनेस का बेहतर प्रदर्शन है।