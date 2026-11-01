जेफ बेजोस ने जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों बचाने के लिए दिया 10 करोड़ डॉलर का दान

बेजोस अर्थ फंड इस अलायंस के 9 संस्थापक सदस्यों में से एक है। इस अलायंस का लक्ष्य 31,000 से ज्यादा संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाना है।

इसके तहत उनके प्राकृतिक आवासों को बहाल किया जाएगा और बीमारियों को नियंत्रित किया जाएगा।

फंड के क्रिस्टियन सैम्पर ने इस बारे में कहा, "हमें पता है कि प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से कैसे वापस लाया जा सकता है, लेकिन कई संरक्षण टीमों के पास इस काम को जारी रखने के लिए भरोसेमंद फंड की कमी होती है।"