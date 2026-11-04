अमेरिका में AI नियमों की आहट से निक्केई 3.5 फीसदी लुढ़का

अमेरिका में डेमोक्रेट्स की अप्रत्याशित जीत ने निवेशकों को AI कंपनियों के लिए सख्त नियमों की आशंका से घबरा दिया है। GCI एसेट मैनेजमेंट के वरिष्ठ पोर्टफोलियो प्रबंधक ताकामासा इकेडा ने बताया कि लोग इस समय बेहद सावधानी बरत रहे हैं।

फुजिकुरा और फुरुकावा इलेक्ट्रिक जैसी फाइबर-ऑप्टिक बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई।

हालांकि, एक अच्छी खबर फास्ट रिटेलिंग (यूनिक्लो की पैरेंट कंपनी) के लिए रही, जिसके शेयरों में हल्की बढ़त देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर बाजार का माहौल सुस्त ही बना रहा।