जापान के शेयर बाजार निक्केई 225 ने पहली बार छुआ 72,000 का आंकड़ा

जापान के शेयर बाजार निक्केई 225 ने पहली बार छुआ 72,000 का आंकड़ा
सोमवार को जापान के शेयर बाजार निक्केई 225 ने एक नया इतिहास रच दिया। यह पहली बार 72,000 के आंकड़े को पार कर गया, जिसकी मुख्य वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और टेक सेक्टर में बढ़ रहा भारी निवेश है।
बाजार में 1.4 फीसदी की बड़ी उछाल देखने को मिली और शुरुआती कारोबार में यह 72,247.21 के स्तर पर पहुंच गया।
दिन में पहले ही इसने अपना अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया था, जिससे यह साफ पता चलता है कि निवेशक जापान के टेक के भविष्य पर कितना भरोसा कर रहे हैं।
AI सेमीकंडक्टर के लिए भारी निवेश की घोषणा
जापान ने 2040 तक AI और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जरिए लगभग 3.7 लाख अरब येन (करीब 2.1 लाख अरब रुपये) का निवेश करने का लक्ष्य तय किया है।
इस घोषणा से पूरे बाजार में निवेशकों का भरोसा और भी बढ़ गया है। नॉन-फेरस मेटल्स और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जैसे सेक्टरों में बड़ी बढ़त देखी गई और यास्कावा इलेक्ट्रिक, फानुक जैसी कंपनियों के शेयरों ने भी आसमान छुआ। हालांकि, हर स्टॉक इस तेजी में शामिल नहीं हो पाया। बाजार में इतनी तेजी के बावजूद ताइयो यूडेन के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए।