जापान के शेयर बाजार निक्केई 225 ने पहली बार छुआ 72,000 का आंकड़ा

AI सेमीकंडक्टर के लिए भारी निवेश की घोषणा

जापान ने 2040 तक AI और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जरिए लगभग 3.7 लाख अरब येन (करीब 2.1 लाख अरब रुपये) का निवेश करने का लक्ष्य तय किया है।

इस घोषणा से पूरे बाजार में निवेशकों का भरोसा और भी बढ़ गया है। नॉन-फेरस मेटल्स और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जैसे सेक्टरों में बड़ी बढ़त देखी गई और यास्कावा इलेक्ट्रिक, फानुक जैसी कंपनियों के शेयरों ने भी आसमान छुआ। हालांकि, हर स्टॉक इस तेजी में शामिल नहीं हो पाया। बाजार में इतनी तेजी के बावजूद ताइयो यूडेन के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए।