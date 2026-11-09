टेक शेयरों में गिरावट से उबरकर जापान के निक्केई में 2 फीसदी उछाल

यह उछाल शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट में आई तेजी के बाद देखने को मिली, जिसकी वजह एनवीडिया और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन था।

हालांकि, निवेशक अभी भी सावधानी बरत रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और टेक्नोलॉजी से जुड़े संभावित अमेरिकी नियमों को लेकर कुछ चिंताएं हैं।

टोकाई टोक्यो इंटेलिजेंस लैबोरेटरी के बाजार विश्लेषक तकुमा इकेमोटो ने कहा कि सब इस बात पर नजर रख रहे हैं कि नए अमेरिकी नियम और मध्य पूर्व में तनाव किस तरह से बाजार पर असर डाल सकते हैं।

बेंचमार्क में शामिल 224 कंपनियों में से 214 के शेयर ऊपर चढ़ने के बावजूद सॉफ्टबैंक ग्रुप जैसे कुछ बड़े खिलाड़ियों के शेयर गिर गए, जिससे पता चलता है कि बाजार में अभी भी सावधानी का माहौल है।