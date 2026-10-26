जापान के शेयर बाजार में निक्केई लगातार तीसरे दिन गिरा तो टोपीक्स उछला

ऊर्जा और ट्रेडिंग से जुड़ी कंपनियों के शेयर इंपेक्स और JGC होल्डिंग्स में करीब 5 फीसदी का उछाल देखने को मिला। हाल ही में अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट आई थी, लेकिन वहां भी ऊर्जा कंपनियों के शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया।

मोनेक्स सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सतोशी साइतो ने बताया कि अभी निक्केई सूचकांक अपनी वास्तविक कीमत से कम पर ट्रेड कर रहा है। उनका कहना था कि इसमें जल्द ही एक छोटी अवधि का उछाल आ सकता है। हालांकि, दुनियाभर में बनी अनिश्चितता के चलते निवेशक अभी भी सावधानी बरत रहे हैं।