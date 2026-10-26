जापान के शेयर बाजार में निक्केई लगातार तीसरे दिन गिरा तो टोपीक्स उछला
जापान का प्रमुख शेयर सूचकांक निक्केई 225 सोमवार (26 अक्टूबर) को लगातार तीसरे दिन नीचे गिरा। सुबह के कारोबार में इसमें 0.43 फीसदी की गिरावट देखी गई और यह जुलाई के आखिर के बाद से अपने सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गया था। इस गिरावट की मुख्य वजह चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों का कमजोर प्रदर्शन रहा।
दिलचस्प बात यह रही कि इसके उलट बड़े टोपीक्स सूचकांक में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में उछाल आने से इसे सहारा मिला।
ऊर्जा और ट्रेडिंग कंपनियों के शेयरों में उछाल
ऊर्जा और ट्रेडिंग से जुड़ी कंपनियों के शेयर इंपेक्स और JGC होल्डिंग्स में करीब 5 फीसदी का उछाल देखने को मिला। हाल ही में अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट आई थी, लेकिन वहां भी ऊर्जा कंपनियों के शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया।
मोनेक्स सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सतोशी साइतो ने बताया कि अभी निक्केई सूचकांक अपनी वास्तविक कीमत से कम पर ट्रेड कर रहा है। उनका कहना था कि इसमें जल्द ही एक छोटी अवधि का उछाल आ सकता है। हालांकि, दुनियाभर में बनी अनिश्चितता के चलते निवेशक अभी भी सावधानी बरत रहे हैं।