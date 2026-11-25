AI शेयरों की बिकवाली के चलते जापान का निक्केई 3 फीसदी से ज्यादा लुढ़का
बुधवार को जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 3.3 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि निवेशकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और टेक कंपनियों के शेयरों से अपना पैसा निकाल लिया।
अमेरिका के बाजारों में भी रातों-रात कुछ ऐसा ही माहौल दिखा था, लेकिन इस गिरावट के बावजूद फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में जोरदार बढ़त से बाजार को सहारा मिला और यह और ज्यादा नीचे जाने से बच गया।
निवेशक सुरक्षित टोक्यो शेयरों की तरफ बढ़े
एक तरफ जहां बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां जैसे एडवांटेस्ट और टोक्यो इलेक्ट्रॉन के शेयरों में 13 फीसदी से भी ज्यादा की भारी गिरावट आई, वहीं दूसरी तरफ, ओत्सुका होल्डिंग्स और एस्टेलस फार्मा जैसी दवा कंपनियों के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा उछल गए।
सोनी ग्रुप और टोयोटा जैसी कंपनियां भी मजबूत बढ़त के साथ बंद हुईं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में यह गिरावट देखने को मिली, फिर भी टोक्यो के मुख्य स्टॉक एक्सचेंज में आधे से ज्यादा कंपनियों के शेयर बढ़े। यह दर्शाता है कि निवेशक इस समय सुरक्षित माने जाने वाले शेयरों में पैसा लगा रहे हैं।