एक तरफ जहां बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां जैसे एडवांटेस्ट और टोक्यो इलेक्ट्रॉन के शेयरों में 13 फीसदी से भी ज्यादा की भारी गिरावट आई, वहीं दूसरी तरफ, ओत्सुका होल्डिंग्स और एस्टेलस फार्मा जैसी दवा कंपनियों के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा उछल गए।

सोनी ग्रुप और टोयोटा जैसी कंपनियां भी मजबूत बढ़त के साथ बंद हुईं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में यह गिरावट देखने को मिली, फिर भी टोक्यो के मुख्य स्टॉक एक्सचेंज में आधे से ज्यादा कंपनियों के शेयर बढ़े। यह दर्शाता है कि निवेशक इस समय सुरक्षित माने जाने वाले शेयरों में पैसा लगा रहे हैं।