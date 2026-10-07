ब्याज दरों में बढ़ाेतरी के संकेतों के बावजूद जापान की बॉन्ड यील्ड में गिरावट

BOJ की नई नीति निर्माता अयानो सातो धीरे-धीरे और लगातार ब्याज दरें बढ़ाने की वकालत कर रही हैं। इस खबर के बाद से निवेशक जापान के बॉन्ड बाजार के भविष्य को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं।

कुछ लोगों का मानना है कि उनके इस नजरिए से मौद्रिक नीति थोड़ी सख्त हो सकती है, वहीं दूसरे कुछ लोग अभी किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।

फिलहाल, कम अवधि वाले बॉन्ड की यील्ड में लगभग कोई हलचल नहीं हुई है। यह दिखाता है कि बाजार में अभी भी कितनी अनिश्चितता बनी हुई है।