ब्याज दरों में बढ़ाेतरी के संकेतों के बावजूद जापान की बॉन्ड यील्ड में गिरावट

ब्याज दरों में बढ़ाेतरी के संकेतों के बावजूद जापान की बॉन्ड यील्ड में गिरावट
जापान के सरकारी बॉन्ड की यील्ड बुधवार (7 अक्टूबर) को नीचे आ गई। इसकी वजह अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में आई गिरावट रही, जिससे हाल की ऊंची उधारी लागत से थोड़ी राहत मिली है।
अभी 10 साल वाले JGB बॉन्ड की यील्ड 3.085 फीसदी पर आ गई है, जबकि 30 साल वाले बॉन्ड की यील्ड 4.205 फीसदी पर बनी हुई है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब बैंक ऑफ जापान (BOJ) के एक नीति निर्माता ने संकेत दिया कि आगे ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हो सकती है।
धीरे-धीरे ब्याज दरें बढ़ाने पर जोर
BOJ की नई नीति निर्माता अयानो सातो धीरे-धीरे और लगातार ब्याज दरें बढ़ाने की वकालत कर रही हैं। इस खबर के बाद से निवेशक जापान के बॉन्ड बाजार के भविष्य को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि उनके इस नजरिए से मौद्रिक नीति थोड़ी सख्त हो सकती है, वहीं दूसरे कुछ लोग अभी किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।
फिलहाल, कम अवधि वाले बॉन्ड की यील्ड में लगभग कोई हलचल नहीं हुई है। यह दिखाता है कि बाजार में अभी भी कितनी अनिश्चितता बनी हुई है।