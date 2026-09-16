सेमीकंडक्टर की वजह से अगस्त में जापान का निर्यात 19 फीसदी बढ़ा

निर्यात में इतनी शानदार बढ़ोतरी के बावजूद जापान का व्यापार घाटा बढ़कर 1,100 अरब येन (करीब 650 अरब रुपये) हो गया।

इसकी मुख्य वजह तेल की ऊंची कीमतें रहीं, जिसके चलते आयात में 28 फीसदी का इजाफा हुआ है। जापान मध्य पूर्व के ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है।

इसी वजह से उसने अमेरिका से तेल आयात 1,000 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका, चीन और यूरोप में भी जापान के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई।