सेमीकंडक्टर की वजह से अगस्त में जापान का निर्यात 19 फीसदी बढ़ा

सेमीकंडक्टर की वजह से अगस्त में जापान का निर्यात 19 फीसदी बढ़ा
जापान का निर्यात अगस्त में पिछले साल के मुकाबले 19.3 फीसदी बढ़ गया है। यह लगातार एक साल से हो रही बढ़ोतरी है।
इस वृद्धि की मुख्य वजह सेमीकंडक्टर और उन्हें बनाने वाले उपकरण हैं। सेमीकंडक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है, जो कुल बढ़ोतरी की बड़ी वजह है। इसमें 52 फीसदी की तेजी दर्ज की गई।
दुनियाभर में अनिश्चितता के माहौल के बावजूद जापानी हाई-टेक सामानों की मांग मजबूत बनी हुई है।
व्यापार घाटा 1,100 अरब येन पहुंचा
निर्यात में इतनी शानदार बढ़ोतरी के बावजूद जापान का व्यापार घाटा बढ़कर 1,100 अरब येन (करीब 650 अरब रुपये) हो गया।
इसकी मुख्य वजह तेल की ऊंची कीमतें रहीं, जिसके चलते आयात में 28 फीसदी का इजाफा हुआ है। जापान मध्य पूर्व के ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है।
इसी वजह से उसने अमेरिका से तेल आयात 1,000 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका, चीन और यूरोप में भी जापान के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई।