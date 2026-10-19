जापान में महंगाई रोकने के लिए केंद्रीय बैंक बढ़ाएगा ब्याज दर

बैंक ऑफ जापान (BOJ) के गवर्नर काजुओ उएदा ने चेतावनी दी कि अगर, सही समय पर मौद्रिक नीति में बदलाव नहीं किया गया तो लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड में तेजी से बढोतरी हो सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा।

उन्होंने समझाया, "जब महंगाई 2 फीसदी के करीब पहुंच रही है और वित्तीय स्थिति अब भी अनुकूल है, ऐसे में अगर, हमने अपनी नीतिगत दर को सही ढंग से समायोजित नहीं किया तो महंगाई के उम्मीद से ज्यादा बढने की बाजार की चिंताएं बढेंगी और इससे लंबी अवधि की ब्याज दरें ऊपर जा सकती हैं।"

BOJ महंगाई को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि जापान के पहले से ही दबाव में चल रहे सरकारी खजाने पर और ज्यादा बोझ न पड़े।