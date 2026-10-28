AI शेयरों में तेजी से जापान में बॉन्ड यील्ड ने लगाई ऊंची छलांग
बुधवार (28 अक्टूबर) को जापान सरकार के बॉन्ड पर ब्याज दरें बढ़ गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों में फिर से तेजी आने से सुरक्षित निवेश की मांग थोड़ी कम हो गई थी।
10-साल के बॉन्ड पर ब्याज दर 2.805 फीसदी तक पहुंच गई। अब सभी की निगाहें बैंक ऑफ जापान (BOJ) की आने वाली बैठक पर टिकी हैं, जहां लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार बढ़ रही महंगाई और बजट की चिंताओं के बीच भविष्य की ब्याज दरों को लेकर कोई संकेत मिलेगा।
लंबी अवधि के बॉन्ड पर भी ब्याज दरें बढ़ीं
लंबी अवधि के बॉन्ड पर भी ब्याज दरों में बड़ा उछाल आया। 20-साल के बॉन्ड पर यह 3.635 फीसदी तक पहुंच गई और 30-साल के बॉन्ड पर ब्याज दर 3.875 फीसदी हो गई।
सितंबर में महंगाई दर 3.2 फीसदी रही, जिसे देखते हुए कई लोगों को उम्मीद है कि BOJ पिछले महीने ब्याज दरें बढ़ाने के बाद भी अपनी सख्त नीति जारी रखेगा।
इसके साथ ही अगले साल के बजट को लेकर बनी अनिश्चितता बाजारों को अभी भी असमंजस में डाले हुए है।