AI शेयरों में तेजी से जापान में बॉन्ड यील्ड ने लगाई ऊंची छलांग

बुधवार (28 अक्टूबर) को जापान सरकार के बॉन्ड पर ब्याज दरें बढ़ गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों में फिर से तेजी आने से सुरक्षित निवेश की मांग थोड़ी कम हो गई थी।

10-साल के बॉन्ड पर ब्याज दर 2.805 फीसदी तक पहुंच गई। अब सभी की निगाहें बैंक ऑफ जापान (BOJ) की आने वाली बैठक पर टिकी हैं, जहां लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार बढ़ रही महंगाई और बजट की चिंताओं के बीच भविष्य की ब्याज दरों को लेकर कोई संकेत मिलेगा।