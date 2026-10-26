गिरावट के बाद जापान के बॉन्ड पर रिटर्न 2.81 फीसदी पहुंचा

सोमवार (26 अक्टूबर) को जापान के सरकारी बॉन्ड (JGBs) की यील्ड में थोड़ा उछाल आया। 10 साल के बॉन्ड पर रिटर्न 2.810 फीसदी तक पहुंच गया।

निवेशक बैंक ऑफ जापान (BOJ) और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आने वाली बैठकों पर करीब से निगाह बनाए हुए हैं। वे दिसंबर में ब्याज दरों में संभावित बदलाव को लेकर कुछ इशारों की उम्मीद कर रहे हैं।

पिछले सप्ताह इन बॉन्डों में तेज गिरावट देखी गई थी, जिसके बाद यह उछाल आया है। इसके साथ ही अब भी महंगाई और आर्थिक विकास को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।