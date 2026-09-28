जापान में बॉन्ड यील्ड 27 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची

जापान में सर्विस सेक्टर की कीमतें 2 साल से भी ज्यादा समय में सबसे तेजी से बढ़ रही हैं। इससे निवेशकों को लग रहा है कि जल्द ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है।

केंद्रीय बैंक के कुछ अधिकारी तो ब्याज दरों को लेकर तेजी से कदम उठाने की वकालत भी कर रहे हैं। आगे होने वाली बड़ी बाॅन्ड नीलामियों और जापान के वित्त मंत्रालय से संभावित बदलावों को देखते हुए सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये कदम आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगे?