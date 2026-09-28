जापान में बॉन्ड यील्ड 27 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची
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जापान की 10-वर्षीय सरकारी बाॅन्ड यील्ड में अचानक तेजी देखने को मिली है। यह अगस्त, 1996 के बाद पहली बार 3.095 फीसदी के स्तर पर जा पहुंची है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह बढ़ती महंगाई का दबाव और मौद्रिक नीति में सख्ती लाने की उम्मीदें हैं।
सर्विस सेक्टर की महंगाई ने बढ़ाई ब्याज दर बढ़ने की चिंता
जापान में सर्विस सेक्टर की कीमतें 2 साल से भी ज्यादा समय में सबसे तेजी से बढ़ रही हैं। इससे निवेशकों को लग रहा है कि जल्द ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है।
केंद्रीय बैंक के कुछ अधिकारी तो ब्याज दरों को लेकर तेजी से कदम उठाने की वकालत भी कर रहे हैं। आगे होने वाली बड़ी बाॅन्ड नीलामियों और जापान के वित्त मंत्रालय से संभावित बदलावों को देखते हुए सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये कदम आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगे?