जापान में बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी 30 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची
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जापान की 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड में लगातार 5वीं तिमाही में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसा 1992 के बाद पहली बार हो रहा है।
इस तिमाही में यह करीब 42 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। यह बढ़ोतरी वैश्विक बाजार में बढ़ते दबाव और जापान के वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर नई चिंताओं की ओर इशारा करती है।
अक्टूबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना घटी
दुनियाभर के कई निवेशक उम्मीद कर रहे थे कि बैंक ऑफ जापान (BOJ) अक्टूबर में ब्याज दरें बढ़ाएगा, लेकिन न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष जॉन विलियम्स की नरम टिप्पणियों के बाद अब इसकी संभावना घटकर केवल 23 फीसदी रह गई है।
निवेशक अब BOJ के धीमी गति से चल रहे नीतिगत सामान्यीकरण की प्रक्रिया और बॉन्ड यील्ड में हुए हालिया उतार-चढ़ाव के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दिखाता है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थितियां कितनी तेजी से बदल सकती हैं।