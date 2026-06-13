स्पेस-X के शेयर खरीदने की जापान में मची होड़, मांग के आधे भी नहीं मिले

स्पेस-X के शेयर खरीदने की जापान में मची होड़, मांग के आधे भी नहीं मिले
जापान के निवेशकों ने स्पेस-X के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) में 6.2 अरब डॉलर (करीब 600 अरब रुपये) से भी ज्यादा के शेयर खरीदने की कोशिश की थी।
इनमें से ज्यादातर मांग बड़े संस्थानों के बजाय आम निवेशकों की तरफ से आई थी। इस IPO का मकसद कुल 75 अरब डॉलर (करीब 7,100 अरब रुपये) जुटाना था, जिससे यह अब तक की सबसे बड़ा निर्गम बन गया है। आखिरकार, जापान के खरीदारों को करीब 2.2 अरब डॉलर (करीब 200 अरब रुपये) के शेयर ही मिल पाए।
मिजुहो को मिले 1,000 से अधिक ऑर्डर
इस सौदे के लिए जापान के अंडरराइटर मिजुहो सिक्योरिटीज USA ने निवेशकों में जबरदस्त दिलचस्पी देखी। 1,000 से भी ज्यादा जापानी ग्राहकों ने 6.24 लाख डॉलर (करीब 200 अरब रुपये) से ज्यादा के शेयरों की मांग की थी और इनमें से कुछ ने तो कहीं ज्यादा बड़े ऑर्डर दिए थे।
इस भारी मांग के चलते नए अकाउंट खोलने वालों की संख्या सामान्य से 4 गुना बढ़ गई। दुनियाभर में स्पेस-X के शेयरों की कुल मांग 250 अरब डॉलर (करीब 24,000 अरब रुपये) तक पहुंच गई थी, जिसमें से 30 फीसदी तक आम निवेशकों के लिए अलग से रखा गया था।