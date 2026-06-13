स्पेस-X के शेयर खरीदने की जापान में मची होड़, मांग के आधे भी नहीं मिले

मिजुहो को मिले 1,000 से अधिक ऑर्डर

इस सौदे के लिए जापान के अंडरराइटर मिजुहो सिक्योरिटीज USA ने निवेशकों में जबरदस्त दिलचस्पी देखी। 1,000 से भी ज्यादा जापानी ग्राहकों ने 6.24 लाख डॉलर (करीब 200 अरब रुपये) से ज्यादा के शेयरों की मांग की थी और इनमें से कुछ ने तो कहीं ज्यादा बड़े ऑर्डर दिए थे।

इस भारी मांग के चलते नए अकाउंट खोलने वालों की संख्या सामान्य से 4 गुना बढ़ गई। दुनियाभर में स्पेस-X के शेयरों की कुल मांग 250 अरब डॉलर (करीब 24,000 अरब रुपये) तक पहुंच गई थी, जिसमें से 30 फीसदी तक आम निवेशकों के लिए अलग से रखा गया था।