येन की गिरावट रोकने के लिए जापान-अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम

इस कदम के बाद डॉलर, येन के मुकाबले 0.6 फीसदी गिर गया और एशियाई ट्रेडिंग घंटों के दौरान 156.50 के स्तर पर आ गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समाधान ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। इसकी वजह यह है कि ऊर्जा की बढ़ती लागत, जापान और अमेरिका के बीच ब्याज दरों में बड़ा अंतर जैसी मुख्य चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इससे पहले जापान की ओर से जून में ब्याज दरों में की गई भारी बढ़ोतरी से भी सिर्फ कुछ समय के लिए ही राहत मिली थी। आगे चलकर अगर, हालात फिर से खराब होते हैं तो ब्याज दरों में और बढ़ोतरी या फेडरल रिजर्व की 'रिपर्चेज फैसिलिटी' जैसे नए उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है।