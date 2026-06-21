जापान एयरलाइंस ने क्रू सदस्य की गलती पर CEO का 30 फीसदी वेतन काटा

अन्य अधिकारियों काे भी मिली सजा

इस कार्रवाई का असर सिर्फ CEO पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि कंपनी के 2 कार्यकारी अधिकारियों पर भी हुआ है। सेफ्टी और केबिन ऑपरेशन्स की जिम्मेदारी संभालने वाले इन 2 अधिकारियों को एक महीने के लिए अपने वेतन में 20 फीसदी की कटौती झेलनी पड़ेगी, वहीं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी 10 फीसदी वेतन कटौती का सामना करना होगा।

जांच पूरी होने के बाद जापान एयरलाइंस ने एक केबिन क्रू सदस्य को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जबकि दूसरे को निलंबित कर दिया। इन दोनों ने लेओवर के दौरान तय सीमा से ज्यादा शराब का सेवन किया था।

यह कदम जापान की उस कॉर्पोरेट संस्कृति के अनुरूप है, जहां टीम के सदस्यों से हुई गलती के लिए भी नेतृत्वकर्ताओं को जवाबदेह ठहराया जाता है।