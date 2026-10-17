जेपी मॉर्गन के CEO ने की AI से नौकरियों में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी

डिमोन ने साइबर सुरक्षा की गंभीर चिंताओं पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर, ऑटोनोमस AI पर लगाम नहीं कसी गई तो यह लगातार साइबर हमले करवा सकता है या बैंक खातों में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है।

इस साल टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियां AI डेवलपमेंट पर 700 अरब डॉलर (करीब 66,000 अरब रुपये) से ज्यादा का पूंजीगत निवेश कर रही हैं। इसमें से ज्यादातर पैसा AI के विकास पर ही लगाया जा रहा है।

बैंक ऑफ अमेरिका के CEO ब्रायन मोयनिहान ने भी इन्हीं चिंताओं को दोहराया। उनकी टीम ने तो अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए 1,000 बाहरी विशेषज्ञ को भी नौकरी पर रखा है।