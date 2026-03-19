जैक डॉर्सी की ब्लॉक ने छंटनी के बाद कुछ कर्मचारियों को वापस काम पर रखा
क्या है खबर?
जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक ने हाल ही में बड़े स्तर पर छंटनी की थी, जिसमें 4,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया था। अब इस फैसले के कुछ ही हफ्तों बाद कंपनी ने आंशिक बदलाव किया है। नई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखना शुरू कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब टेक सेक्टर में लगातार छंटनी और बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
संख्या
कितने कर्मचारियों की हुई वापसी?
रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लॉक ने अब तक करीब चार कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखा है। इन कर्मचारियों ने लिंक्डइन के जरिए अपनी वापसी की पुष्टि भी की है। हालांकि, यह संख्या बहुत कम है और बड़े स्तर की भर्ती का संकेत नहीं देती। इससे साफ है कि कंपनी फिलहाल सीमित जरूरतों के हिसाब से ही कुछ लोगों को वापस ला रही है, न कि पूरी टीम को दोबारा तैयार कर रही है।
आकलन
कंपनी कर रही है नई जरूरतों का आकलन
ब्लॉक अपनी स्टाफिंग जरूरतों का दोबारा आकलन कर रही है। करीब 40 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी के बाद कंपनी को कुछ जरूरी पदों की कमी महसूस हुई। ऐसे में चुनिंदा कर्मचारियों को वापस बुलाया गया है। कुछ मामलों में यह भी सामने आया कि छंटनी गलती से हुई थी, जिसे बाद में सुधारा गया और कर्मचारियों को दोबारा काम का मौका दिया गया। कई कंपनियां AI के कारण कर्मचारियों की संख्या में बदलाव कर रही हैं।