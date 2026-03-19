ब्लॉक ने छंटनी के बाद कुछ कर्मचारियों को वापस काम पर रखा

जैक डॉर्सी की ब्लॉक ने छंटनी के बाद कुछ कर्मचारियों को वापस काम पर रखा

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:27 pm Mar 19, 202605:27 pm

क्या है खबर?

जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक ने हाल ही में बड़े स्तर पर छंटनी की थी, जिसमें 4,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया था। अब इस फैसले के कुछ ही हफ्तों बाद कंपनी ने आंशिक बदलाव किया है। नई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखना शुरू कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब टेक सेक्टर में लगातार छंटनी और बदलाव देखने को मिल रहे हैं।