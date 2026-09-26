जे इंफ्राटेक की 600 करोड़ रुपये का IPO लाने की तैयारी

IPO से जुटाए गए पैसों से जे इंफ्राटेक अपने रोजमर्रा के खर्च चला पाएगी और अपना कर्ज भी घटा सकेगी। इस पूंजी से कंपनी को पूरे भारत में सड़कें और पुल बनाने के अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई थी और 2019 में इसे नया नाम मिला। अब तक कंपनी ने 35 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं। दूसरी तरफ, अभी कई राज्यों में इसके 46 और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होंगे।