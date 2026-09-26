जे इंफ्राटेक की 600 करोड़ रुपये का IPO लाने की तैयारी
जे इंफ्राटेक ने 600 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए दस्तावेज जमा किए हैं। कंपनी का इरादा इस पैसे से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना और अपना कुछ कर्ज चुकाना है।
इस IPO में कंपनी नए शेयर जारी करेगी। साथ ही, कंपनी के प्रमोटर भी अपने कुछ शेयर बेचेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, 120 करोड़ रुपये तक का प्री-IPO प्लेसमेंट भी हो सकता है, जिससे IPO के अंतिम आंकड़ों में कुछ बदलाव आ सकता है।
46 प्रोजेक्ट्स पर चल रहा काम
IPO से जुटाए गए पैसों से जे इंफ्राटेक अपने रोजमर्रा के खर्च चला पाएगी और अपना कर्ज भी घटा सकेगी। इस पूंजी से कंपनी को पूरे भारत में सड़कें और पुल बनाने के अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई थी और 2019 में इसे नया नाम मिला। अब तक कंपनी ने 35 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं। दूसरी तरफ, अभी कई राज्यों में इसके 46 और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होंगे।